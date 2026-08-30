Ağın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi. Hükümet Konağı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Kaymakam tebrikleri kabul etti, kültür merkezinde etkinlikler yapıldı.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Şeref Çakar, Atatürk büstüne çelenk sundu.
Kaymakam Yılmaz, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.
Ardından Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezi'nde devam eden kutlamalarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Kaynak: AA