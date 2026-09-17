AGD Edirne Şube Başkanı İriş'ten okullarda ahlak ve maneviyat eğitimi önerisi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, çocukların değer sahibi insanlar olarak yetiştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

İriş, şube binasında yaptığı basın açıklamasında, öğrencilerin, sınavların yanı sıra hayata da hazırlanması gerektiğini söyledi.

Öğrencilere bilgi ve meslek kazandırmanın yanında ahlak, merhamet, adalet, sorumluluk ve güzel davranmanın da öğretilmesinin önemli olduğunu aktaran İriş, "Eğitim yalnızca sınav başarısı, diploma ve meslek sahibi olmak değildir. Bilgi insana güç kazandırır. Ahlak ve maneviyat ise o gücün nasıl kullanılacağını öğretir. Bu nedenle gençlerimizi yetiştirirken sadece, "Ne olacak?" diye değil, "Nasıl bir insan olacak?" diye de sormalıyız. Bizim cevabımız açıktır, ilk dersimiz önce ahlak ve maneviyat olmalıdır." dedi.

İriş, günümüzde çocukların karşı karşıya olduğu önemli meselelerden birinin de dijital dünya olduğunu dile getirdi.

Teknolojinin imkanlarından faydalanırken çocukların ekrana ve sosyal medyaya mahkum olmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade eden İriş, "Gençlerimiz, sporla, sanatla, kültürle, okumayla, arkadaşlık ve sosyal hayatla buluşmalıdır. Çünkü çocuklarımızın sadece zihinsel gelişimi değil, bedensel, sosyal, kültürel ve manevi gelişimi de önemlidir. Bu sorumluluk yalnızca okulların ve öğretmenlerin değildir. Aile, okul ve toplum el ele vermelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA