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AGC'nin 24'üncüsünü düzenlediği Medya Başarı Ödülleri Alanya'da sahiplerine verildi

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Alanya Gazeteciler Cemiyetinin 24'üncüsünü düzenlediği Medya Başarı Ödülleri, ilçedeki bir otelde törenle sahiplerine verildi. Törende AA serbest haberci Mert Cantürk iki ödül alırken, ilk kez verilen Fazıl Tunç Basın Özgürlüğü Ödülü DW Türkçe'den Alican Uludağ'a verildi.

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), 24'üncüsünü düzenlediği Medya Başarı Ödüllerini, törenle sahiplerine verdi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve aileleri katıldı.

AGC Başkanı Gaye Coşkun, törendeki konuşmasında, medya sektörünün de dünyadaki dönüşüm sürecinden çok ciddi etkilendiğini söyledi.

Bu sebeple bir taraftan ayakta kalma savaşı veren medyanın bir taraftan da mesleğin asıl rolünü icra etme çabası içerisinde olduğunu belirten Coşkun, "Biz her zaman bir şey söylüyoruz. Bir meslek yasasına ihtiyacımız var diyoruz. Çünkü mesleğimizin kurtuluşu olan 'Gazeteci kimdir?' sorusuyla başlayacak bir meslek yasası istiyoruz. Gazetecinin tanımının yapıldığı, meslek mensuplarının temel hak ve sorumluluklarının belirlendiği, mesleğin üzerine inşa edildiği evrensel ilkeler başta olmak üzere tüm yönleriyle özgün bir yapıya, düzenlemeye ihtiyacımız var." dedi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ise Basın Meslek Yasası'yla ilgili çalışmalar yaptıklarını ancak yasal düzenlemeyle ilgili çalışma yapılacağı söylenmesine rağmen henüz gerçekleştirilmediğini hatırlattı.

Sorunların bir an önce dile getirilip çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade eden Özdemir, Medya-İş Sendikası'nın Anadolu'nun her yerindeki gazetecilere ulaştığını ve dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ise gazetecilerin de kamu görevi ifa ettiğine dikkati çekti.

Teyitli, doğru haber için gazetecinin önemine işaret eden Öztürk, "Gazeteci görevini yaparken büyük zorluklarla, sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Çok zor bir görev icra ediyor. Ama önemli olan o mesleği yaparken onurla yapmak, gururla yapmak, tarafsız bir şekilde kalabilmek ve olanı olduğu gibi aktarabilmek önemli. Ben onun için bugün ödül alan, yıllarını bu mesleğe vermiş olan basın emekçilerini, medya mensuplarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Jüri Başkanlığını Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş'ın yaptığı ve başvuru yapan gazetecilerin geçen yılki çalışmalarının değerlendirildiği yarışmada, Anadolu Ajansı'nda serbest haberci olarak hizmet veren Mert Cantürk, "Dijital Medya Fotoğrafı" ve "Görüntü Kamera" dallarında iki ödül kazandı.

Cantürk'e ödüllerini, Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ve Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya verdi.

Ulusal Basının Yıldızları Medya Başarı Ödülleri kategorisinde "Yılın TV Gazetecisi" ödülü Habertürk TV'den Esra Toptaş'a, "Yılın Dijital Medya Gazetecisi" ödülü ise Hilal Köylü'ye verildi.

Bu yıl ilk kez verilen "Fazıl Tunç Basın Özgürlüğü Ödülü" de sahibini buldu. Antalya'da uzun yıllar gazetecilik yapan ve Anadolu Ajansı'ndan emekli olan Tunç adına verilen ödülü, DW Türkçe'den Alican Uludağ aldı.

Protokol üyeleri, diğer kategorilerde ödül almaya hak kazanan gazetecilere de ödüllerini verdi.

Kaynak: AA
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