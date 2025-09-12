Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, başarılı iki personele belge verdi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, özverili çalışmalarından dolayı iki personele başarı belgesi takdim etti.

Yiğitbaşı, Valilik binasında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli psikolog Mine Avcı ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeli Ümmühan Çalışkan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen bir başvuruda danışmanlık görevi üstlenen Avcı ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir çağrı da çocuğunun boğazına fındık kaçan anneyi yönlendiren Çalışkan'a belge takdim eden Yiğitbaşı, iki personele görevlerinde başarılar diledi.

-"Toplumun en temel yapı taşı ailedir"

Yiğitbaşı, yaptığı açıklamada, devletin şefkat elinin ve profesyonel hizmetlerinin bir ailenin hayatına dokunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilan edilen "2025 Aile Yılı" vizyonuna dikkat çeken Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Toplumun en temel yapı taşı ailedir. Aile kurumunu korumak, güçlendirmek ve her koşulda desteklemek bizim en asli görevimizdir. Psikolog Mine Avcı'nın bu başarısı, '2025 Aile Yılı' hedeflerimizle birebir örtüşen, sahada ne kadar değerli ve hayatlara dokunan çalışmalar yapıldığını gösteren somut bir örnektir. Bir kamu görevlimizin, bir aile kurumuna yardımcı olması ve bunun CİMER üzerinden takdir edilmesi bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır."

Sertifika takdiminde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Eroğlu da hazır bulundu.