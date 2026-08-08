Haberler

Kızılören'de Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

Kızılören'de Zincirleme Kaza: 8 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

C.A. (34) idaresindeki 07 PN 441 plakalı tır, Gülyazı köy mevkisinde A.K. (26) yönetimindeki 06 FH 0626 plakalı otomobille çarpıştı. Kazaya plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 4 otomobil daha karıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlardaki H.B.B. (13), M.K. (12), F.G. (47), Y.K.K. (46), D.K. (15), U.G. (40), N.G. (75) ile B.G. (47) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş

Öldüğünde 14 yaşındaydı! Annesi, katili cenazede zaten söylemiş
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk

Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Tünelde feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kan donduran kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mersin'de araç camını kıran şüpheli yakalandı

Yaptığı akılalmaz hareketi kameralar kaydetti
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi

Fenerbahçe'den bomba Ederson kararı!
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...