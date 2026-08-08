Kızılören'de Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

C.A. (34) idaresindeki 07 PN 441 plakalı tır, Gülyazı köy mevkisinde A.K. (26) yönetimindeki 06 FH 0626 plakalı otomobille çarpıştı. Kazaya plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 4 otomobil daha karıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlardaki H.B.B. (13), M.K. (12), F.G. (47), Y.K.K. (46), D.K. (15), U.G. (40), N.G. (75) ile B.G. (47) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA