Afyonkarahisar'da yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı. Isparta'dan Denizli'ye seyir halindeki 73710 numaralı yük treni, Gökçeli köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte Y.E.Y'nin kullandığı 03 AAN 538 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan Y.E.Y, buradaki ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Arif Yavuz Karahisar Gökçeli Denizli Isparta Güncel Haberler

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