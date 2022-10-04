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Afyonkarahisar'da yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı

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Afyonkarahisar'da yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı.

Isparta'dan Denizli'ye seyir halindeki 73710 numaralı yük treni, Gökçeli köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte Y.E.Y'nin kullandığı 03 AAN 538 plakalı traktöre çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü, ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan Y.E.Y, buradaki ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Gökçeli Denizli Isparta Güncel Haberler

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