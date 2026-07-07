Afyonkarahisar'da 'Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi' kuruldu

Afyonkarahisar Belediyesince kurulan "Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" hizmete giriyor.

Devlet Parkı Arkası'nda kurulan "Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi"nde, sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor.

Merkezde, iki ameliyathane, sterilizasyon odası, müşahede odası, görüntüleme merkezi ve operasyon sonrası uyanma odasının yanı sıra sokak hayvanlarının teşhis ve tedavisinde kullanılacak birçok teknik birim yer alıyor.

Tesiste röntgen, ultrason, anestezi cihazı, morfoloji cihazı, biyokimya ve hemogram analiz sistemleri ile yoğun bakım kabinleri bulunuyor.

Merkezde kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra kırık tedavileri, fıtık ameliyatları, kanser vakaları ve çeşitli cerrahi müdahaleler de gerçekleştirilebilecek.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, merkezin yalnızca sokak hayvanlarına hizmet vereceğini belirterek, sahipli hayvanlarının burada tedavi edilmeyeceğini kaydetti.

Merkez içerisinde 12 bin metrekare alana sahip "Patiköy Doğal Yaşam Alanı"nın da hizmete alındığını aktaran Köksal, "Yeni yaşam alanıyla birlikte barınağın kapasitesi yaklaşık 2 bin sokak hayvanına çıkarıldı. Patiköy Mama Üretim Tesisi'nde günlük yaklaşık 200 kilogram mama üretiliyor. Üretilen mamalar, barınakta bakım ve tedavileri sürdürülen sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılıyor." ifadesini kullandı.

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yarın yapılacak açılışın ardından hizmete girecek.