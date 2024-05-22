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Afyonkarahisar'da sahte içki operasyonu

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir evde sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheliye adli işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çay ilçesinde belirlenen adreste 13 litre sahte alkol, 8 litre etil alkol ve 13 alkol kiti ele geçirdi. Şüpheli E.M'ye adli işlem uygulandı. Bayat'ta hayaya rast gele silahla ateş eden 3 şüpheliye adli işlem yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Hamam karşısında bulunan parkta havaya silah atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, alkol alan 3 şüphelinin silah attığını belirledi, silaha el konuldu. Savcılık talimatıyla şüpheliler adli işlem uygulandı. Firari hükümlü yakalandı. Afyonkarahisar'da hakkında 1 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 1 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan H.İ.G'yi İstiklal Mahallesi'nde yakaladı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir evde sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çay ilçesinde belirlenen adreste 13 litre sahte alkol, 8 litre etil alkol ve 13 alkol kiti ele geçirdi.

Şüpheli E.M'ye adli işlem uygulandı.

Bayat'ta hayaya rast gele silahla ateş eden 3 şüpheliye adli işlem yapıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Hamam karşısında bulunan parkta havaya silah atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, alkol alan 3 şüphelinin silah attığını belirledi, silaha el konuldu.

Savcılık talimatıyla şüpheliler adli işlem uygulandı.

Firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 1 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 1 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan H.İ.G'yi İstiklal Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Sahte İçki Bayat Çay Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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