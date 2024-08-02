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Afyonkarahisar'da Parkta Kavga: Kız Arkadaşını Bıçakla Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

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Afyonkarahisar'da bir parkta kavga eden şüpheli, eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre Y.Ç, (23) Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda buluştuğu eski kız arkadaşı S.T'yle (19) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ç, S.T'yi boğazından bıçakladıktan sonra park içerisindeki su kanalının içerisine atıp olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden S.T'nin cenazesi, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen S.T'nin babası ve annesi de olay yerinde büyük üzüntü yaşadı.

Olayın arından çalışma başlatan polis, şüpheli Y.Ç'yi İscehisar ilçesinde yakaladı.

Mahalledeki bir markette çalışan S.T'nin, Y.Ç. ile aralarındaki problemlerinden dolayı bir süredir iş çıkışında annesiyle eve gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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