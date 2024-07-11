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Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı

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AFAD, Afyonkarahisar'ın merkezinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 7 km derinlikte oluşan sarsıntı yaklaşık 5 saniye sürerken vatandaşlar panikle kendilerini sokaklara attı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Afyonkarahisar'dan geldi.

5 SANİYE SÜREN DEPREM BÜYÜK PANİK YARATTI

Afad yetkilileri, Afyonkarahisar'ın merkezinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yaklaşık 7 km derinlikte oluşan sarsıntı büyük paniğe neden olurken, 5 saniye kadar süren depremin ardından vatandaşlar sokaklara fırladı.

Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Afyonkarahisar'daki depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığını aktardı.

Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı

"OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR"

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı; "Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Deprem AFAD Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Halil Yarbaşı:

Ah Afyon ahhh

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VATOZZ:

Hayırdır oğlum?? Afyon'da kötü anın mı oldu?

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Cemal Koyun:

geçmiş olsun

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Sihirbazın Çırağı:

Eğer Allah insanları, haksızlıkları nedeniyle cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar (mesela On üç Eylül 2024 Cuma'ya kadar) erteler. Süreleri dolduğu zaman, ne bir saat ertelenir ne de öne alınır. - Nahl Altmış Bir

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