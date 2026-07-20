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Afyonkarahisar'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi

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Afyonkarahisar'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 25 çocuk için geleneksel sünnet şöleni düzenlendi. Program kapsamında camide kına yakıldı, dua edildi, mehter takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı ve vali tarafından çocuklar tebrik edildi. Yetkililer, bu geleneğin 81 ilde uygulandığını belirtti.

Afyonkarahisar'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce 25 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Program kapsamında Otpazarı Camisi'nde çocuklara kına yakıldı. Burada, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından yapılan duanın ardından çocuklara Türk bayrakları verildi.

Daha sonra çocuklar ve aileleri mehter takımı eşliğinde Uzun Çarşı'dan Afyonkarahisar Valiliği'ne kadar yürüdü.

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, burada çocukları ve ailelerini karşılayıp, tebrik etti.

"Ecdadın emanetini yerine getirmek için çabalıyoruz"

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, gazetecilere, Sultan 2. Bayezid tarafından kurulmuş vakfın bir hayır şartı gereği çocukların sünnet ettirilmesi geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Afyonkarahisar'da 25 çocuğun sünnet merasimi için bir araya geldiklerini dile getiren Çınar, şöyle konuştu:

"Bu etkinliğimiz 81 ilimizde uygulanıyor. Afyonkarahisar'da bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. İnşallah bunların devamı da gelecek. Bizler ecdadın emanetini yerine getirmek için çabalıyoruz. Bütün çocuklarımıza mutlu günler diliyoruz. Ailelerini de tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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