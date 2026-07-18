Haberler

Afyonkarahisar'da "Milletin Zaferinin 10. Yılında Tam Bağımsız Türkiye" konferansı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında 'Tam Bağımsız Türkiye' vurgusu yapıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı gazi Turgut Aslan, o gece yaşananları anlattı.

Afyonkarahisar'da "Milletin Zaferinin 10. Yılında Tam Bağımsız Türkiye" konferansı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Zafer Sağlık Külliyesi Merkezi Derslikler Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve gazi Turgut Aslan, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlatarak o günün unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Konferansın ardından Aslan'a fetih bayrağı takdim edildi.

Konferansa, Afyonkarahisar Vali Vekili Celil Ateşoğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Murat Kaya, kurum müdürleri, akademisyenler, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak

Yeni aşamaya geçtiler! İran'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi

Tüm CHP'lilerin beklediği oluyor! Net tarih verildi
Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu

Koca şehir transferi değil, bu bakışları konuşuyor