Afyonkarahisar'da "Milletin Zaferinin 10. Yılında Tam Bağımsız Türkiye" konferansı düzenlendi

Afyonkarahisar'da "Milletin Zaferinin 10. Yılında Tam Bağımsız Türkiye" konferansı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Zafer Sağlık Külliyesi Merkezi Derslikler Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve gazi Turgut Aslan, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlatarak o günün unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Konferansın ardından Aslan'a fetih bayrağı takdim edildi.

Konferansa, Afyonkarahisar Vali Vekili Celil Ateşoğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Murat Kaya, kurum müdürleri, akademisyenler, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı.