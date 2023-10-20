Afyon'da Tedavi Edilen Orman Kartalı ve Şahin Doğaya Salındı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi edilen orman kartalı ve şahin doğaya salındı. Etkinliğe 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği yönetimi ve üyeleri de katıldı.

Afyon AFYON Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi edilen orman kartalı ve şahin doğaya salındı. Etkinliğe 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği yönetimi ve üyeleri de katıldı.

AKÜ Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki ağaçta küçük orman kartalı yorgun ve bitkin halde bulundu. 2 Ekim'de AKÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Türkmenoğlu tarafından yakalanan orman kartalı, AKÜREM'e getirilerek tedaviye alındı. Eski gücüne kavuşan orman kartalı doğaya salınabilir hale geldi. AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, Prof. Dr. İsmail Türkmenoğlu ve 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Geç ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla orman kartalı doğaya bırakıldı. Orman kartalı ile birlikte uzun sürenin ardından AKÜREM'deki tedavisi tamamlanan şahin de doğaya salındı.

'AĞACI SALLAYINCA YERE DÜŞTÜ'

Prof. Dr. İsmail Türkmenoğlu, Spor Bilimleri Fakültesi'nin bahçesinde bir ağacın üzerinde tünemiş olarak duran kartal gördük. Kartal ağacı sallayınca yere düştü. Sonra gittik yakaladık ve aciz olduğunu görünce de AKÜREM'e getirdik dedi.

'KARTALIN GÖÇ YORGUNU OLDUĞUNU GÖZLEMLEDİK'

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, İsmail hocam kartalı kampus içerisinde yorgun, halsiz ve güçsüz bir şekilde bulmuş. Daha sonra merkezimize getirdiler. Muayene odamıza aldık, gerekli muayeneleri yaptığımızda göç yorgunu olduğunu gözlemledik. Gerekli bakım, besleme ve tedavisini yaptık. Vitamin ve mineraller takviyesi yaptık. Gün içerisinde de biraz kendine geldiğini gözlemledik. Daha sonraki süreçte, bunlar etçil hayvanlar olduğundan dolayı etle besleyerek yaklaşık 3 haftadır kondisyon olarak güçlü bir şekilde olmalarını sağladık. ve şu an sağlığına kavuştuğundan dolayı da bunu yaban hayatıyla bugün buluşturacağız. Tabii orman kartalı olduğu için Afyon'da Beşiktaş takımımız aynı zamanda dernek başkanımızı çağırdık. Onlar da sağ olsunlar yanımızda. Bir farkındalık yaratmak için, AKÜREM'e dikkati çekmek için onları da çağırmış olduk. Sağ olsunlar geldiler ve bize bu anlamda katkı veriyorlar diye konuştu.

'BÜTÜN HAYVANLAR İÇİN BURADAYIZ'

1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Genç de kartal için geldiklerini, tüm hayvanlara destek olacaklarını kaydederek, şunları söyledi

Kartalı bularak tedaviye alan iki değerli hocama da teşekkür ediyorum. Biz buraya farkındalık yaratmak için geldik. AKÜREM gerçekten farkındalığı olması gereken bir yer. Biz elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Yavru kartalımız, sadece kartal olarak değil, bütün hayvanlar için buradayız. Hepsi için önce dernek olarak daha sonra insan olarak hepsine ayrı ayrı değer verip katkılarımızı sağlayacağız inşallah bundan sonra. Hocama da teşekkür ediyorum, burada davet edip bizleri onurlandırdığı için.

Açıklamaların ardından orman kartalı ve şahin doğaya bırakıldı.