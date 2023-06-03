Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın! Ekipler müdahale ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Afşin- Elbistan B Termik Santrali'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Santrale gelen ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI 10 MAYIS'TA BİTMİŞTİ

Yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten, her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan santral son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenmiş ve bakıma alınmıştı. Termik santralin bakım ve onarım çalışmaları 10 Mayıs'ta sona ermişti.

Yangından ilk görüntüler: