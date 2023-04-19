Afşin'de TOKİ konutlarının yapımı sürüyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde inşaatına başlanan afet evlerinin inşaatı devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, inşaat alanındaki incelemelerinin ardından gazetecilere, Hüyüklü ile Gerger mahallelerinde arazilerin TOKİ'ye devredilmesiyle birlikte bölgede 2 bin 229 konutun yapılacağını ifade etti.

Sekiz aydan daha kısa bir sürede afetzedelerin konutlarına kavuşmasının planlandığını anlatan Güven, "Bugün 501 konutluk TOKİ alanındayız. Sevincimiz büyük, temellerimiz atılmış. Tünel kalıp yöntemiyle yapılan inşaat 4. kata çıkılmış. Bir taraftan kalıp bağlanıyor, bir taraftan demir bağlanıyor. Buranın ihale süresi 8 aydı ama 6 ayda teslim etmeyi hedefliyor müteahhidimiz. İnşallah 6 ay gibi kısa bir zamanda ilk hak sahiplerini yerleştiririz." diye konuştu.

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke ise TOKİ konutlarının Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar almadığını hatırlatarak, "TOKİ konutları, depremde kendini ispatladı. Neredeyse hiçbir binası yıkılmadı. Bu konuda artık sağlamlıkta adeta örnek firma haline geldi. TOKİ de sağ olsun canla başla çalışıyor. Halkımızdan, hemşerilerimizden Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye güvenmeye devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.