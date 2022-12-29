Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Çin Destekli Genel Merkez Binası Bitmek Üzere Güncel Haberler Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (Afrika CDC) Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki genel merkezinin dış görünümü, 24 Aralık 2022. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin ( Afrika CDC) Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki genel merkezinin dış görünümü, 24 Aralık 2022. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua) ADDİS ABABA, 29 Aralık (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Çin desteğiyle yapılan, Etiyopya'daki yeni genel merkezi tamamlanmak üzere. Hızlı ilerleyen proje, Afrika'da halk sağlığını dönüştürme umutlarını yeşerterek beğeni topladı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (Afrika CDC) Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki genel merkezinin iç görünümü, 24 Aralık 2022. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua) Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (Afrika CDC) Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki genel merkezinin dış görünümü, 24 Aralık 2022. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua) Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (Afrika CDC) Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki genel merkezinin inşaat alanında çalışan işçiler, 24 Aralık 2022. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Etiyopya Aralık Afrika Güncel Haberler

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