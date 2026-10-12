Afrika Birliği Onlu Komitesi, Trablus'ta BM Güvenlik Konseyi reformunu görüştü

Afrika Birliği Onlu Komitesi, Trablus'ta BM Güvenlik Konseyi reformunu görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Libya'nın başkenti Trablus'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu konusunda düzenlenen Afrika Birliği Onlu Komitesi 14. Bakanlar Toplantısı başladı. Pazar günü başlayan toplantıda, Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki temsilini güçlendirmenin yolları ele alındı.
TRABLUS, 12 Ekim (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu konusunda düzenlenen Afrika Birliği Onlu Komitesi 14. Bakanlar Toplantısı, 11 Ekim 2026.
Pazar günü başlayan toplantıda, Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki temsilini güçlendirmenin yolları ele alındı. (Fotoğraf: Hazem Turkia/Xinhua)
Kaynak: Xinhua