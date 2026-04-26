Afrika Birliği: Mali'deki Silahlı Saldırıları Kınıyoruz

ADDİS ABABA, 26 Nisan (Xinhua) -- Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Mali'nin başkenti Bamako ile diğer kentleri hedef alan saldırılardan derin endişe duyduklarını ifade etti.

Yusuf yaptığı açıklamada, Mali'deki güvenlik durumunu yakından takip ettiklerini ve sivil halkı ciddi tehlikeye atma riski taşıyan söz konusu saldırıları şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Açıklamada, 55 üyeli Afrika Birliği'nin ülkede barış, güvenlik, iyi yönetişim ve istikrarın teşvik edilmesine yönelik sarsılmaz kararlılığı bir kez daha vurgulandı.

Mali Genelkurmay Başkanlığı ise saldırganların silahlı kuvvetlerin müdahalesi sonucu ağır kayıplar verdiğini ve bölgede durumun tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Mali'nin çeşitli kentlerinde cumartesi sabahı erken saatlerde şiddetli patlamalar ve silah sesleri duyuldu. Güvenlik kaynakları, silahlı terörist grupların başkent ve iç kesimlerde bulunan kentlerdeki bazı noktalar ile askeri kışlalara eş zamanlı ve koordineli saldırılar düzenlediğini bildirdi.

