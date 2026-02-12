PORT Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyinin 2026-2028 dönemi üye ülkeleri seçimle belirlendi.

Afrika Birliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği Yürütme Konseyinin 48. Olağan Oturumunda Barış ve Güvenlik Konseyinin 2026-2028 dönemi için üye seçiminin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Benin, Lesotho, Gabon, Fas, Somali ve Güney Afrika, Konseyin yeni üyeleri seçildi.

Ayrıca Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Sierra Leone ve Uganda, yeniden seçilerek Konseydeki yerlerini korudu.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, 2002 yılında kabul edilen ve 2003'te yürürlüğe giren protokolle kurularak 2004'te faaliyete başladı.

Kıtada çatışmaların önlenmesi, yönetilmesi ve çözülmesinden sorumlu olan 15 üyeli Konsey, barış destek operasyonlarını yetkilendirme ve anayasa dışı yönetim değişikliklerine karşı yaptırım uygulama yetkisine sahip bulunuyor.

Konsey, Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi'nin temel organı olarak Afrika Hazır Kuvveti, Kıta Erken Uyarı Sistemi ve Barış Fonu gibi mekanizmalarla koordineli şekilde çalışıyor.

Konseyin 15 üyesinin 5'inin görev süresi 3, diğer 10 üyenin görev süresi ise 2 yıl.

31 Mart 2025'te Konseyin 5 üyesinin görev süresinin sonlanması nedeniyle yapılan oylama neticesinde Doğu Afrika'dan Etiyopya, Orta Afrika'dan Kamerun, Güney Afrika'dan Esvatini ve Batı Afrika'dan Nijerya yer alırken Kuzey Afrika koltuğu, uzlaşı sağlanamaması nedeniyle boş kaldı.