6'lık depremin vurduğu ülkede ölü sayısı 900'a yükseldi

Güncelleme:
Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 900'e yükselirken, yaralı sayısı da 3 bin oldu. Yüzlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığı ülkede yönetimin uluslararası yardım çağrısı üzerine Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere bölgeye yardım göndereceklerini duyurdu.

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu Sözcüsü Yusuf Hammad, Kunar vilayetinde pazar günü meydana gelen depreme ilişkin detayları paylaştı. Hammad, depremde hayatını kaybeden kişi sayısının 900'e, yaralı sayısının da 3 bine yükseldiğini ifade etti. Yaralıların bölgeden tahliyesinin sürdüğünü aktaran Hammad, bu nedenle ölü ve yararlı sayısının değişebileceğini belirtti.

KAPALI YOLLAR YENİDEN AÇILACAK

Hammad, deprem sonucu meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle bazı bölgelerde yolların kapandığını ancak ulaşılması güç bölgelere erişim sağlanabilmesi için kapalı yolların yeniden açılacağını kaydetti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, depremin ardından bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin, yüzlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığı Kunar'ın depremden etkilenen bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Ekiplerin dağlık arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle bazı köylere ulaşmakta güçlük çektiğini belirten yetkililer, halkın da dahil olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkarılan yaralıların helikopterlerle hastaneye sevk edildiğini aktardı.

4 ÜLKE BÖLGEYE YARDIM GÖNDERECEK

Afganistan yönetiminin uluslararası yardım çağrısı üzerine Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere bölgeye yardım göndereceklerini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada da depremde evlerini kaybeden aileler için hijyen malzemeleri, sıcak giysi, battaniye ve mutfak gereçleri içeren 2 bin yardım kitinin deprem bölgesine gönderildiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), pazar günü Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'daki yıkıcı depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
Haberler.com
