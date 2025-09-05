Afganistan'daki Deprem Su Problemlerini Daha da Kötüleştirdi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Afganistan'da 31 Ağustos'ta meydana gelen depremin, bölgede zaten var olan su problemini daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Afganistan'daki depreme dair açıklamalarda bulundu.

Afganistan'ın Pakistan sınırına yakın bölgesinde gerçekleşen depremle ilgili son bilgileri paylaşan Dujarric, 6 büyüklüğündeki depremde, "daha önce yaşanan sel felaketleri nedeniyle zarar gören su kaynaklarının durumunun daha kötüleştiğini" söyledi.

BM'nin insani yardım çalışanlarının deprem bölgesinde çalışmalarına devam ettiğini belirten Dujarric, yaklaşık 84 bin kişinin etkilendiği doğal afette 6 bin 700 evin yıkıldığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, ayrıca, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 205'e, yaralı sayısının ise 3 bin 640'a ulaştığı haberlerini de doğruladı.

Ülkenin doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden en çok Kunar vilayeti etkilenmiş, Afgan makamları tarafından olayda şu ana kadar 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.