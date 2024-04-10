Afganistan'da Yoğun Güvenlik Önlemleriyle Bayram Namazı Eda Edildi

Afganistan'da halk, ülke çapında yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Başkent Kabil, Herat ve Kandahar gibi önde gelen vilayetler başta olmak üzere ülke çapında özellikle merkez camilerde bayram namazına yoğun katılım gösterildi.

İmam ve vaizler, Afganistan'da barış, huzur ve refah dilerken, Filistin halkı başta olmak üzere tüm Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini istedi.

Öte yandan terör örgütü DEAŞ'ın saldırı ihtimali nedeniyle Taliban yönetimi, camiler ve şehir merkezlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çok sayıda camide insanlar, üst araması yapılarak içeri alındı.

Kabil ile birçok vilayette saldırı ihtimali nedeniyle GSM operatörleri de faaliyetlerini geçici süreliğine durdurdu.

Kabil merkezindeki Abdurrahman Camisi'nde toplanan yaklaşık 700 kişi bayram namazını kıldı. Cemaat, hep bir ağızdan Filistin halkı için dua etti.

Bayram namazı sonrası insanlar kucaklaşarak bayramlaştı.