Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Afganistan'da Yoğun Güvenlik Önlemleriyle Bayram Namazı Eda Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan'da halk, ülke çapında yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Başkent Kabil, Herat ve Kandahar gibi önde gelen vilayetler başta olmak üzere ülke çapında özellikle merkez camilerde bayram namazına yoğun katılım gösterildi.

İmam ve vaizler, Afganistan'da barış, huzur ve refah dilerken, Filistin halkı başta olmak üzere tüm Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini istedi.

Öte yandan terör örgütü DEAŞ'ın saldırı ihtimali nedeniyle Taliban yönetimi, camiler ve şehir merkezlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çok sayıda camide insanlar, üst araması yapılarak içeri alındı.

Kabil ile birçok vilayette saldırı ihtimali nedeniyle GSM operatörleri de faaliyetlerini geçici süreliğine durdurdu.

Kabil merkezindeki Abdurrahman Camisi'nde toplanan yaklaşık 700 kişi bayram namazını kıldı. Cemaat, hep bir ağızdan Filistin halkı için dua etti.

Bayram namazı sonrası insanlar kucaklaşarak bayramlaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Afganistan Kandahar Filistin Cemaat Kabil İnsan Hakları Güvenlik Terör Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları… Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta 2024? Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İzmir bayram namazı saat kaçta 2024? İzmir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Ankara bayram namazı saat kaçta 2024? Ankara bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İstanbul bayram namazı saat kaçta 2024? İstanbul bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 9-10 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title