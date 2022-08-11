Afganistan'da Hakkani grubunun önde gelen isimlerinden Şeyh Rahimullah öldürüldü

Taliban ve en etkili bileşeni Hakkani grubunun önde gelen isimlerinden Şeyh Rahimullah Hakkani, bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Taliban ve en etkili bileşeni Hakkani grubunun önde gelen isimlerinden Şeyh Rahimullah Hakkani, bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Taliban geçici hükümetinin sözcülerinden Bilal Kerimi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hakkani'nin bombalı saldırı sonucu öldürüldüğünü doğruladı.

Kerimi, Hakkani'nin öldürülmesi nedeniyle derin üzüntü duyduklarını aktardı.

Sözcü, saldırıyla ilgili daha fazla detay vermedi.

Afgan medyası ise Hakkani'nin, başkent Kabil'de kendisinin de ders verdiği Hakkani grubuna bağlı bir medresedeyken düzenlenen intihar saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Hakkani grubu

1970 yılında Celaleddin Hakkani tarafından kurulan Hakkani grubu, daha sonra Afganistan'ı işgal eden Sovyetler Birliği'ne karşı savaştı.

Hakkani grubu, ülkenin Sovyet işgali altında olduğu dönemde ABD tarafından desteklenen direnişçi mücahit gruplar içinde faaliyet göstermişti. Ancak grup daha sonra, Afganistan'a askeri müdahalede bulunan NATO ve ülkeyi yöneten Afganistan hükümetine karşı silahlı mücadelede bulundu. Grup, bu süreçte meydana gelen birçok bombalı saldırının planlayıcısı olarak biliniyor.

1996'da rakip mücahit grupları mağlup ederek başkent Kabil'i ele geçiren Taliban'a 1995'te katılan grup, halen Taliban'ın en önemli bileşeni olarak öne çıkıyor.

Celaleddin Hakkani'nin 2018'de yaşamını yitirmesiyle yerine halihazırda Taliban Geçici Hükümetinin İçişleri Bakanı olan oğlu Siraceddin Hakkani geçmişti.