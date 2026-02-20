Haberler

Afganistan'ın doğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Afganistan'ın Bazarak kentinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin detayları açıklandı. Kabil'in kuzeydoğusunda 38 kilometre mesafede meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Afganistan'ın doğusundaki Bazarak kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem, Kabil'in kuzeyinde bulunan Bazarak kentinin 38 kilometre kuzeydoğusunda, 90,7 kilometre derinlikte oluştu.

Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
