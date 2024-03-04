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Afganistan'da 2'si çocuk 4 kişi donarak can verdi

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Afganistan'ın Sar-e Pol vilayetinde soğuk hava nedeniyle 2 kadın ve 2 çocuk donarak hayatını kaybetti. Ayrıca kar yağışları sonucu 3 evin çatısı çöktü ve çökme nedeniyle 1 kişi öldü.

Afganistan'ın Sar-e Pol vilayetinde 4 kişi donarak hayatını kaybetti.

Sar-e Pol Vilayet Sözüsü Habibullah Masrur yaptığı açıklamada, vilayetin Elbedr bölgesinde 2 kadın ve 2 çocuğun soğuk hava nedeniyle donarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Masrur ayrıca, kar yağışları nedeniyle 3 evin çatısının çöktüğünü ve bu nedenle 1 kişinin öldüğünü söyledi.

Afganistan'da geçen yıl yaşanan şiddetli kış nedeniyle 200'e yakın kişi donarak yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Doğrucu:

Şeriatla yönetiliyorlar normaldir

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