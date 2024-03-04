Afganistan'da 2'si çocuk 4 kişi donarak can verdi

Afganistan'ın Sar-e Pol vilayetinde 4 kişi donarak hayatını kaybetti.

Sar-e Pol Vilayet Sözüsü Habibullah Masrur yaptığı açıklamada, vilayetin Elbedr bölgesinde 2 kadın ve 2 çocuğun soğuk hava nedeniyle donarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Masrur ayrıca, kar yağışları nedeniyle 3 evin çatısının çöktüğünü ve bu nedenle 1 kişinin öldüğünü söyledi.

Afganistan'da geçen yıl yaşanan şiddetli kış nedeniyle 200'e yakın kişi donarak yaşamını yitirmişti.