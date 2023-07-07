Afgan Tercüman ABD'de Silahlı Saldırıda Öldürüldü

ABD ordusuna Afganistan'da tercümanlık yaptıktan sonra ABD'ye yerleşen Afgan Nasrat Ahmad Yar, başkent Washington'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler henüz yakalanamadı.

ABD ordusuna Afganistan'da tercümanlık yaptıktan sonra 2021'de ABD'ye yerleşen Afgan Nasrat Ahmad Yar, başkent Washington'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

CNN'in haberine göre, ABD ordusuna Afganistan'da tercümanlık yaptıktan sonra Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından ailesiyle ABD'ye yerleşen 31 yaşında 4 çocuk babası Yar, ABD'nin başkenti Washington'da silahlı saldırıya uğradı.

Mobil araç çağırma uygulaması Lyft'te şoförlük yapan Yar, çalıştığı esnada arabasına binen kişilerce silahla vuruldu.

Gelen ihbar üzerine hastaneye kaldırılan Yar, yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan 4 kişinin videosunu yayınlayan polis, şüphelilerin henüz teşhis edilemediğini bildirdi.

Polis, şüphelilerin yakalanmasına yardımcı olacak herhangi bir bilgiyi kendileriyle paylaşanlara 25 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.