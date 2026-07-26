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AFAD ve TÜBİTAK'tan deprem araştırma çağrısı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile TÜBİTAK'ın eş finansman desteğiyle "UDAP Ulusal Deprem Araştırmaları Programı Ortak Çağrısı"nın açıldığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ile TÜBİTAK'ın eş finansman desteğiyle "UDAP Ulusal Deprem Araştırmaları Programı Ortak Çağrısı"nın açıldığı bildirildi.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK ile AFAD'ın eş finansman desteği ile "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında "UDAP Ulusal Deprem Araştırmaları Programı Ortak Çağrısı" açılıyor.

Çevrim içi başvurunun tamamlanması için son tarih 21 Eylül saat 23.59, çevrim içi başvuruları tamamlanmış projelerin elektronik imza işlemleri için son tarih ise 24 Eylül saat 23.59 olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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