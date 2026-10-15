AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanı, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti

AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanı, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanı İbrahim Avşar ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'i Valilikte ziyaret etti. Görüşmede Edirne İl AFAD Müdürü Cengiz Karakuş da hazır bulundu; Vali Sezer ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanı İbrahim Avşar ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikte gerçekleştirilen ziyarette, Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cengiz Karakuş da hazır bulundu.
Vali Sezer, Avşar ve beraberindeki heyetle bir süre görüşerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi
Kaynak: AA