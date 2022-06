AFAD Lojistik Merkezi yaşanabilecek olumsuzluklarda yardım için 7-24 hazır bekliyor - Haberler

Afad Lojistik Merkezi yaşanabilecek olumsuzluklarda yardım için 7-24 hazır bekliyor

KAHRAMANMARAŞ Türkiye'nin en tehlikeli fay hattı üzerinde bulanan Kahramanmaraş, afet sonrası planını AFAD Lojistik Merkezi ile çözecek. Merkezde; insani yaşam malzemeleri, ısınma ve barınma gereçleri ve çadırlar muhtemel bir deprem sonrası bölgeye ulaşmak için hazır bekletiliyor

İklim değişikliği ile birlikte gelen afetler, depremler, sel, kimyasal patlamalar ve kısacası hayatın içinden her şeye müdahale eden AFAD, bölgelere konuşlu lojistik merkezileri ile de her an her dakika olumsuzluklara müdahale için hazır halde bekliyor. Türkiye'de Kahramanmaraş dahil 27 bölgede bulanan lojistik merkezlerde, hazır bekletilen insani malzemeler, afet olan yere yaklaşık 2 saat gibi kısa bir zaman içerisinde ulaşıyor. Dünyada birkaç ülkenin yapabildiği sistem sayesinde birbiri ile 2-3 saatlik mesafe içerisinde bulunan merkezler, hazır bekleyen yaşam malzemeleri ile yaraları hemen sarabiliyor.

Dakikalar içinde sevkiyat

AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bölgesel lojistik depolarımızın ana amacı afet sonrası acil barınma dediğimiz ailelerimize yönelik acil barınma hizmetini sağlamaktır. Bu kapsamda 27 ilde, içerisinde farklı malzemelerin depolandığı acil barınma malzemesi çadır, çadır içi malzeme, battaniye ve çarşaf seti gibi malzemelerimizin yer aldığı depolarımız faaliyetine devam etmektedir. Kahramanmaraş ilimizde de bulunduğumuz AFAD lojistik deposu 2.400 metrekare kapalı alan ile bölgesel olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Afet meydana geldiğinde AFAD başkanlığımızın talimatları doğrultusunda bölgesel AFAD lojistik depomuzdan dakikalar içerisinde sevkiyatımız gerçekleştirilmekte. Buradan bir tır malzeme, afetin ilk 1 saat içerisinde hareket etme zorunluluğu bulunmakta. Malzemeler içerisinde aile çadırı dediğimiz 16,5 metrekare çadır. İçerisinde 5 kişinin barınabileceği bir ailenin afet sonrası ilk ihtiyacı olabilecek; yatak, mutfak seti, battaniye ve benzeri malzemelerin bulunduğu ekipmanlar yer alıyor" dedi.

Kahramanmaraş riskli şehir

Kahramanmaraş'ın afet riski yüksek bir şehir olduğunu söyleyen Aslan Mehmet Coşkun şunları kaydetti:

"Bölgesel olarak en önemli riskimiz deprem riski. İlimizde meydana gelecek büyük bir depremde afetzedelerin, açıkta kalan vatandaşlarımızın acil barınma hizmetini karşılayabilmek amacıyla yine bölgesel lojistik depomuz faaliyet gösterecek. Barınma merkezlerini oluşturulması, geçici barınma merkezi dediğimiz çadır kentlerin kurulmasında yine buradaki malzemelerimiz hayati önem taşımakta. İlimiz yine afet riski; deprem yanında farklı afet türleri de barındırıyor. Buna yönelik olarak su baskını, kaya düşmesi, endüstriyel kazalar gibi birçok afet riski de ilimizde gerçekleştirilmekte. Bölgesel lojistik depomuz; afetlerin türüne meydana geldiği bölgeye yönelik hızlı bir şekilde depomuzdan afet bölgesindeki insanların barınması amacıyla 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir."