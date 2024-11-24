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AFAD, Kayseri'de Mahsur Kalan Kanser Hastası Çifti Kurtardı

AFAD, Kayseri'de Mahsur Kalan Kanser Hastası Çifti Kurtardı
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Adana'dan kanser tedavisi için Kayseri'ye gitmeye çalışan bir çift, yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolunda mahsur kaldı. AFAD ekipleri, çiftin bulunduğu araca ulaşarak onları kurtardı ve misafir olarak bakımevine götürdü.

Adana'dan kanser tedavisi için Kayseri'ye gelen ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaş, AFAD tarafından kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri- Malatya kara yolunda mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdüren AFAD, bir araçta mahsur kalan aileye ulaştı.

Ekipler, kanser tedavisi için Tufanbeyli'den Kayseri'ye gelmeye çalıştıkları öğrenilen H.İ.K. ve eşini bulundukları araçtan aldı.

Çift, misafir edilmek üzere Karayolları bakımevine götürüldü.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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