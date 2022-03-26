AFAD: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı

AA - Sefa Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
AFAD: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir maden ocağında iki işçinin göçük altına kaldığını bildirdi.

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir maden ocağında iki işçinin göçük altına kaldığını bildirdi.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi verildi.

AA / Sefa Şahin - Güncel

Yahyalı, Kayseri, Medya, AFAD, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title