AFAD: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir maden ocağında iki işçinin göçük altına kaldığını bildirdi.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi verildi.