AFAD Gönüllüleri Yarışmada Beceri Testi Yaptı

Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden eğitim alan Destek AFAD Gönüllüleri, afet zamanında yapılan uygulamalara yönelik yarışmada sınav verdi.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Çakmaklar Off-Road Yarış Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, çevrimiçi ve saha eğitimlerini tamamlayarak Destek AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazananlar ile AFAD tarafından akredite edilen arama kurtarma derneklerinin üyeleri katıldı.

AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Ömer Kıvrak, katılımcılara etkinlik hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de her an farklı bir afetle karşılaşılabilineceğini belirten Kıvrak, deprem, sel, su baskını, yangın gibi afetlere hazırlıklı olmak için tüm gönüllülerin aldıkları eğitimleri tekrarlaması gerektiğini vurguladı.

Destek AFAD Gönüllüleri, oryantiring, sedye taşıma ve çadır kurma yarışı yaptı. Süre tutulan yarışmalarda gönüllüler zorlu anlar yaşadı.

Yarışma sonucu dereceye giren 3 takıma çeşitli hediyeler verildi.

Ayrıca gönüllüler, alana kurulan halatla tırmanma ve havai halat hattında kendilerini geliştirdi.