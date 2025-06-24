AFAD Ekibi, Köy Okulunu Güzelleştirmek İçin Seferber Oldu

AFAD Ekibi, Köy Okulunu Güzelleştirmek İçin Seferber Oldu
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Ağrı'da AFAD personeli ve gönüllüler, Hamur ilçesindeki Seslidoğan Köyü İlkokulu'nda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirerek okulu güzelleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan proje, öğrencilerin daha ferah bir ortamda eğitim almasını sağladı.

Ağrı'da görevli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ve gönüllüleri, bu kez hayat kurtarmak için değil, köy okulunu güzelleştirmek için seferber oldu.

Kentte gönüllülere yönelik yılın her mevsimi eğitimler düzenleyen AFAD, farklı bir sosyal sorumluluk projesi yürüttü.

Hamur ilçesindeki Seslidoğan Köyü İlkokulunu güzelleştirmek isteyen AFAD ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bakım ve onarım çalışması başlattı.

Köye giden AFAD personeli ve gönüllüler, okulun elektrik, kapı ve pencerelerinin onarıp ihtiyaç olan yerlerde tadilat çalışması yaptı. Ekipler, daha sonra sınıfları, koridorları, pencere kapaklarını ve okulun dış duvarlarını boyayarak daha güzel hale getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş ve köylülerin de destek verdiği çalışmanın ardından daha iyi görünüme kavuşan okul, yeni eğitim öğretim sezonu öncesi öğrenciler için şimdiden hazır hale getirildi.

"Okulumuz daha güzel gözükmeye başladı"

Köy okulunun öğretmeni Nazlıcan Çağlan, AA muhabirine, yaz tatilinin başlamasıyla okulda kapsamlı çalışma başlattıklarını söyledi.

Desteklerinden dolayı AFAD ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür eden Çağlan, "AFAD ekipleri tadilat ihtiyacı olan okulumuzda bakım onarım çalışması yaptı. Okulun dış cephesi ve içi boyandı. Boyamayla okulumuz daha güzel gözükmeye başladı. Önceki rengi kahverengiydi ve güzel değildi, şimdi daha iyi oldu. Okulda 17 öğrencimiz var. Öncekine göre okulumuz çok daha kullanışlı hale geldi." diye konuştu.

AFAD gönüllüsü Semanur Yıldırım ise hem okulu boyadıklarını hem de sınıflarda duvarlara resim çizdiklerini anlattı.

Bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, "Ben pencereleri boyadım. Umarım öğrenciler bu şekilde okulu daha çok sever. Okul daha güzel oldu, öğrenciler daha ferah ortamda eğitimlerini alacak." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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