Haberler

Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

(MUĞLA) – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 15.32'de meydana gelen depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 56,39 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Yerin 12,92 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi.

Kaynak: ANKA
'Fidan Hoca' tutuklandı

Fidan hoca için yolun sonu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

Tesettüre giren efsane voleybolcu yıllar sonra ortaya çıktı
Rakamlar şaşırttı! Türkiye'de lisanslı İHA pilotu sayısı 1,8 milyonu geçti

Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Bakırhan: PKK'nın dağ kadroları sosyal ve siyasal yaşama katılacak

"Elinde silah olan PKK'nın dağ kadrosu siyasal yaşama katılacak"
Kral öldü, Belediye Başkanı düğününü iptal etti

Kralın ölümü düğün planlarını altüst etti
Kurtlar Vadisi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler

Vadi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler
İki ailenin kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Neyi paylaşamadınız? Daha 17 yaşındaydı
Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu