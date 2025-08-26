AFAD, Deprem Sonrası İyileştirme Faaliyetlerini Değerlendirdi

AFAD, Deprem Sonrası İyileştirme Faaliyetlerini Değerlendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde AFAD tarafından gerçekleştirilen değerlendirme ve koordinasyon toplantısında, kalıcı konutlar, konteyner kent tahliyeleri ve altyapı çalışmaları gibi konular ele alındı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca ( Afad ), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illeri kapsayan değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan'ın başkanlığında, depremden etkilenen illeri kapsayan değerlendirme ve koordinasyon toplantısı, vali yardımcıları, AFAD İl Müdürleri ve birim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda; kalıcı konutların anahtar teslim ve vatandaşların konutlara yerleşme süreçleri, konteyner kentlerin tahliye süreçleri, orta hasarlı konutların yıkım veya güçlendirme süreçleri, kırsal konut yapım süreçleri ve altyapı çalışmaları, ahır yapım süreçleri başta olmak üzere bölgede devam eden iyileştirme faaliyetlerine dair tüm konular etraflıca değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cadde ortasında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

2 grup cadde ortasında çatıştı, ortalık kan gölüne döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir

Erdoğan'ın meydan okuyan çıkışının adresi açık: Sizin için deniz bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.