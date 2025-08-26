AFAD, Deprem Sonrası İyileştirme Faaliyetlerini Değerlendirdi

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca ( Afad ), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illeri kapsayan değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan'ın başkanlığında, depremden etkilenen illeri kapsayan değerlendirme ve koordinasyon toplantısı, vali yardımcıları, AFAD İl Müdürleri ve birim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda; kalıcı konutların anahtar teslim ve vatandaşların konutlara yerleşme süreçleri, konteyner kentlerin tahliye süreçleri, orta hasarlı konutların yıkım veya güçlendirme süreçleri, kırsal konut yapım süreçleri ve altyapı çalışmaları, ahır yapım süreçleri başta olmak üzere bölgede devam eden iyileştirme faaliyetlerine dair tüm konular etraflıca değerlendirildi.