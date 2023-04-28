AFAD'dan İzmir'de bir sitede çıkan yangına ilişkin açıklama Açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangında şu ana kadar herhangi bir yaralı ve can kaybı bilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangında şu ana kadar herhangi bir yaralı ve can kaybı bilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Afad'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Narlıdere'deki bir sitede devam eden yangının itfaiye, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve polis ekiplerince toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) söndürülmeye çalışıldığı belirtildi.

An itibarıyla herhangi bir yaralı ve can kaybı bilgisinin bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.