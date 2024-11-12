AFAD'dan 7,2 Büyüklüğündeki Deprem İçin Eş Zamanlı Tatbikat

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Bolu merkezli meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin simüle edildiği tatbikatı 7 ilde eş zamanlı düzenliyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan "Bölge Düzeyi TAMP Tatbikatı" ile afet yönetim süreçlerinin test edilmesi, afet gruplarının müdahale kabiliyetlerinin belirlenmesi, kaynak kapasitesinin ölçülmesi ve eksiklerin tamamlanması amaçlanıyor.

Senaryo gereği, Bolu merkeze bağlı Çamyayla köyü merkezli meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremden Bolu, Düzce, Sakarya, Çankırı, Karabük, Ankara ve Zonguldak etkilendi. Bolu'da 14 bin 544, Düzce'de 1110 ve Sakarya'da 4 bina olmak üzere 15 bin 658 yapı yıkıldı, 2 bin 680 can kaybı oldu, 5 bin 59 kişi ağır yaralandı.

Depremin ardından AFAD tarafından "3. Seviye Afet" ilan edilirken, bölgeye, Bursa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Bilecik, Kırıkkale, Bartın, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Uşak ve Tekirdağ'dan arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Bolu ve ilçeleri ile çevresindeki illere sevk edilen ekipler, kendilerine verilen sahalarda çalışmalara başladı. Bolu merkez Kürkçüler Mahallesi'ndeki Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi enkazında arama kurtarma, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı önlem ve Bolu Anadolu Sosyal Bilimler Lisesi'nde kurtarma çalışması yapıldı.

Çevre illerde belirlenen alanlarda da depremde yaşanabilecek yıkım, patlama ve benzeri olaylara karşı eş zamanlı çalışmalar yürütülüyor. 24 saat sürecek tatbikatın sonunda benzer bir durumda ekiplerin koordinasyonu ve afet yönetim süreci test edilmiş olacak.

"Nasıl hareket etmemiz gerektiğinin göstergesi oldu"

Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki tatbikat alanına gelen Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AFAD Koordinasyon Tırı'nda yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Alandaki enkazda çalışmaları inceleyen Aydın, gazetecilere, Bolu dahil 7 il ve 39 ilçeyi etkileyen deprem tatbikatının saat 10.30 sularında başladığını bildirdi.

Aydın, senaryoya göre gerçekleşen depremin akabinde koordinasyon kurulunun saat 10.55'te 112 Merkezi'nde toplandığını belirterek, "İlk anda koordinasyon kurulunun üyelerinden gerek merkez gerekse de ilçelerdeki durumla ilgili brifing alındı. Hemen akabinde ilçe kaymakamlarımızla görüntülü konuşma yaparak senaryo kapsamında olası zararlar, bina ve can kayıpları ile yaralılar ve tesis hasarları ile ilgili bilgileri aldık." diye konuştu.

Tatbikatın önemini vurgulayan Aydın, "Tatbikat olması hasebiyle bir nevi eksiklerimizi görmemizin, afet vukuunda nasıl hareket etmemiz, tüm kurumlarla koordinasyon içinde nasıl hareket etmemiz gerektiğinin göstergesi oldu. İllerimizden Bolu ve ilçelerine destek ekipler intikal etti. Tatbikata katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Aydın, tatbikatta AFAD tarafından BAHA Otonom Bulut Altı İHA'nın da kullanıldığını dile getirerek, "AFAD'ımızın teknik kapasitesi çok yükseldi. Kullandığı araç ve gereçler, insansız hava araçları marifetiyle zararın tespit edilmesi anlamında çok hızlı hareket etmemizi sağladı. Halihazırda 2 araç Bolu'ya getirildi. Birisi benzinli, diğeri elektrikli. Her ikisi de yaklaşık 3-6 saat havada kalma kabiliyeti olan, gece görüş imkanı ve termal hassasiyetli kameraları bulunan ve HAVELSAN tarafından yapılan aletler. Bunları kullanmak tüm afetlerde idarelerin kapasitelerini genişletmesi anlamında çok önemli." ifadesini kullandı.

Düzce

Tatbikat kapsamında Düzce'de de afet koordinasyon kurulları toplanarak harekete geçti.

Senaryo gereği 1110 binanın yıkıldığı Düzce merkez ve 6 ilçesini kapsayan tatbikat, kentsel dönüşüm planı çerçevesinde daha önce kontrollü yıkılan 10 binanın enkazında yapıldı.

Belirlenen enkaz alanlarına giden ekipler, yıkıntıların altında kalan yaralıları simgeleyen maketleri çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Düzce Valisi Selçuk Aslan da enkaz alanlarındaki çalışmaları inceledi, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatla kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitesi ile afete olası tepki süresini ölçmeye çalıştıklarını söyledi.

Tatbikata sivil toplum kuruluşları dahil 356 arama kurtarma personeli ile 140 aracın dahil edildiğini belirten Aslan, senaryo gereği saat 10.30'da meydana gelen depremin hemen ardından TAMP kapsamında tüm görevli kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyete geçirildiğini kaydetti.