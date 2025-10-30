AFAD Başkanı Pehlivan: Sındırgı'da 11 bin binada hasar tespit çalışması yapıldı

AFET ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 500'ün üzerinde personelle 11 bin binada hasar tespit çalışması yapıldığını belirterek, "Ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken binalar tespit edildi. Buradaki vatandaşlarımız için ilk etapta 100 konteyner naklettik. Kurulumları yapıldı" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı tatbikat planları kapsamında, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su baskını senaryosuna dayanan, İzmir İli Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı, Balçova ilçesi İnciraltı Kent Ormanı ve Engelliler Tabiat Parkı Alanı'nda gerçekleştirildi. Tatbikatı izleyenler arasında AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz ile birlikte Balçova Kaymakamı Mahmut Halhal da yer aldı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Yerleşkede hazırlanan intikal planının ardından ekipler, Balçova ilçesinde İnciraltı Kent Ormanı ve Engelliler Tabiat Parkı Tatbikat Alanı'na geldi. Senaryo gereği, İzmir'de meydana gelen aşırı yağışlar sonucu yaşanan taşkın olayları nedeniyle özellikle Balçova'da bazı noktalarda mahsur kalma olaylarının yaşandığı teleferik hattında arızalar oluştuğu ve toplam 7 kişinin kurtarılmayı beklediği ihbarlarının geldiği bildirildi. Arama tarama faaliyetlerine AFAD, emniyet, itfaiye ekipleri karadan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları da havadan devam etti. İlk belirlemelere göre yağışların özellikle Balçova ilçesinde yoğunlaştığı ve meteorolojik verilere göre metrekareye 135 kilogram yağış düştüğü anlaşıldı. Teleferik hattında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için arama kurtarma birliğinden 50 personel görevlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu mahsur kalan yaralılar ile birlikte hayvanlar da kurtarıldı.

'25 EKİP KATILDI'

Tatbikatın ardından açıklama yapan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, tatbikatın ana konusunun sel ve su baskınları olduğunu belirterek, "Bu tatbikata 14'ü kamu kurum kuruluşu, 11'i sivil toplum teşkilatı olmak üzere 25 ekip katıldı. Toplamda 180 personel 52 araçla bu tatbikatı gerçekleştirdik. Senaryoda mahsur kalan insan ve hayvanlara müdahale etmek ve suları tahliye etmek gibi yaklaşık 30 operasyon çeşidi tatbik edildi. Tatbikatların amacı ülkemizde yaşanmakta olan afet türlerine hazırlıklı olmak, planlamaları yapmak ve bu planları tatbik etmek suretiyle AFAD müdürlükleri koordinasyonunda katılımı sağlamak, afetlerle mücadele konusunda birlikte yol aldığımız sivil toplum ekiplerimizin bir arada reflekslerini ölçmek, kapasitelerini test etmekti. Bugün bir örneğini yaptık. İzmir Valiliğimiz, Kaymakamımız ve İl Müdürümüzle koordinasyon içinde gerçekleştirdik" dedi.

'NE KADAR İYİ HAZIRLANIRSAK OLASI ZARARLARI AZALTMIŞ OLURUZ'

Konuşmasında birkaç gün önce Foça'da yaşanan sel ve su taşkını olaylarına da değinen Pehlivan, "Bugünkü tatbikat daha önceden planlanmıştı. Foça'daki afetin ardından birkaç gün sonra bunu yaptık. İzmir'de sel, deprem, yangın gibi birçok afet çeşidi yaşanabiliyor. Bunlara ne kadar iyi hazırlanırsak olası zararları da azaltmış oluruz. Bugün anlamlı bir gün. 30 Ekim İzmir depreminin yıl dönümü vesilesiyle canlarını kaybedenlere rahmet diliyorum. Risklerin tespiti ve hem kamu hem özel sektör kuruluşlarının buraya odaklanıp bu işleri bertaraf etmesi hususu önemli. Risk azaltmayla ilgili toplumun bilinçlendirilmesi için önemli bir misyonumuz var. Genciyle, yaşlısıyla hepimizin afetler konusunda duyarlı ve hazırlıklı olması gerekir. Yıl boyunca planlanan 74 tatbikatın 14'ü yerel, 59'u bölgesel 1'i de ulusal düzeyde yapılacak" ifadelerini kullandı.

'SINDIRGI'DA 11 BİN BİNADA HASAR TESPİT ÇALIŞMASI'

Pehlivan 27 Ekim'de Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından da durum değerlendirmesi yaptı. İlk andan itibaren bölgede hızlı bir reaksiyon aldıklarını ifade eden Pehlivan şöyle devam etti:

"Çok şükür can kaybımız yoktu. Yaralananlar hastanede tedavi gördü. Evlerde hasar tespit çalışmaları başladı. Dün akşam itibarıyla yaklaşık 11 bin binada hem Sındırgı'da hem de kırsal mahallelerde 250 araç 500'ün üzerinde personelle bu tespitler yapıldı. Ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken binalar tespit edildi. Buradaki vatandaşlarımız için ilk etapta 100 konteyner naklettik. Kurulumları yapıldı. 24 saat içinde alt yapısı, kanalizasyonu, içme suyu, elektriği bağlandı. Vatandaşlarımıza iki alternatif sunuyoruz. Konteyner ya da nakdi kira ve taşınma desteği sunuyoruz. Valiliğimize acil durum ödeneği verildi. Bu süreci yakından takip ediyoruz. Köylerde ve kırsal mahallelerde hızlı şekilde desteklere devam ediyoruz. Talep doğrultusunda konteyner sayısını arttıracağız. Sosyal ve beslenme destekleri devam ediyor."

'YIKIMIN SEBEBİ TEKNİK BİR ANALİZ GEREKTİRİYOR'

Gebze'de yıkılan bina ile ilgili analizlerin sürdüğünü kaydeden Pehlivan, "Olayın ardından ilgili AFAD birimlerimiz hemen oraya intikal etti. Toplamda 900 personel ve 200 civarında araçla müdahaleler başladı. Amacımız ailenin bütün fertlerine canlı olarak ulaşmaktı. Maalesef 4 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Dilara kızımızın sağlık durumunu takip ediyor ve iyi haberler alıyoruz. Dikkatli bir arama kurtarma faaliyeti yürütüldü. Canlı ulaşmak mümkün olmadı. Yıkımın sebebi teknik bir analiz gerektiriyor. Biz arama kurtarma faaliyetine odaklandık. Adli bir boyutu var. Çevrede Valiliğimiz tarafından önlemler alındı. Bütün boyutlarıyla konu değerlendirilecek" diye konuştu.