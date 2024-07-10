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AFAD Başkanı Erzurum'da sel uyarısında bulundu

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AFAD Başkanı Okay Memiş, Erzurum'da sel ve su baskınlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Vatandaşları dere yatağından uzak durmaları konusunda uyardı ve suyun debisine dikkat etmelerini istedi.

Afad Başkanı Okay Memiş, sel ve su baskınlarının yaşandığı, bir çobanın ise kaybolduğu Erzurum'a geldi. Vatandaşların dere yatağından uzak durup, sudan geçmemeleri uyarısında bulunan Memiş, "Bazen bütün ikazlarımıza rağmen vatandaş suyun debisini gördüğü halde 'karşıdan karşıya geçerim' zannediyor. 15 santimin üzerindeki sert su akışında debide insanın ayağı yerden kesiliyor. 35 santimin yüksekliğinden fazla ani debide araçların tekerleri yerden kesiliyor. Biz diyoruz ki bu şeylere dikkat edin ve ne olursunuz, zorlamayın. Birçok vefat bazen göz göre göre oluyor." dedi.

Karadeniz gezisinin ardından saat 22.30'da Palandöken ilçesindeki İl Afet ve Acil Durum Başkanlığı'na gelen AFAD Başkanı Okay Memiş, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Son günlerde Türkiye'yi etkisi altına alan sel ve su baskınları ile ilgili açıklamalarda bulunan Okay Memiş, "Dünyanın kuruluşundan veya yaratılışından beri yapılan ölçümlerde en sıcak mevsimler son 10 yılda tespit edildi. İklim uzmanlarının 'Türkiye'de, Anadolu'da veya dünyanın herhangi bir yerinde ani yağışlar, ani seller, ani hava değişikleri olacak' yönünde ifadeleri var. Bu AFAD için beklenen bir durum. Bu anlamda risk azaltma çalışmalarımız var. Bunlardan en önemli bir tanesi Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle AFAD'a 111 ekskavatör aldık. Bunlar Türkiye'nin riskli Karadeniz bölgesinde başlamak üzere Erzurum'a da girecekler. Şu anda o çalışmalar devam ediyor. Son haftalarda sadece Samsun ve Ordu için turuncu ikaz vardı. Diğer illerimiz için Erzurum'da dahil olmak üzere sarı ikaz vardı. Sarı ikazda çok olağanüstü bir durum beklemeyiz. Yani sarı yer yer şiddetli sağanağın olacağını ifade eder. Ancak bu bazen turuncuya da dönebilir. Tıpkı Erzurum'un Tekman ve Karayazı ilçelerinde olduğu gibi" diye konuştu.

'DERELERDEN VE DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN'

Turuncu ikazlarda vatandaşlara SMS ile mesaj gönderildiğini bununla yetinmeyip belediye ve camilerin anons sistemlerinden, valilikler, kaymakamlıklar ile muhtarlar tarafından da halkın derelerden ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunulduğunu ifade eden Memiş, "Bazen bütün ikazlarımıza rağmen vatandaş suyun debisini gördüğü halde 'karşıdan karşıya geçerim' zannediyor. 15 santimin üzerindeki sert su akışında debide insanın ayağı yerden kesiliyor. 35 santimin yüksekliğinden fazla ani debide araçların tekerleri yerden kesiliyor. Biz diyoruz ki bu şeylere dikkat edin ve ne olursunuz, zorlamayın. Birçok vefat bazen göz göre göre oluyor. Vatandaşımız gördüğü halde 'buradan geçerim' diye aracıyla ilerliyor. Maalesef suya kapılıyor. ya da 'Bu sudan bir şey olmaz' deyip yürüyerek karşıdan karşıya geçmek istiyor" dedi.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da selle ilgili farklılıklar olabileceğine dikkati çeken Memiş, "Bulunduğunuz yerde yağış dahi olmayabiliyor ama Erzurum 2000 rakımda kurulmuş bir şehir. Türkiye'nin zirvesi diyoruz. Bulunduğumuz yerde yağış yok ama yaylalarda, başka yerlerde yağış devam ediyor. Yağış birike birike geliyor. 5 Metre belki 10 metrelik kütleler halinde ani şekilde bastırıp geçiyor. Siz o sırada dere yatağındaysanız ve o ikazlara riayet etmezseniz maalesef can kaybıyla karşı karşıya kalınabiliyor. Biz can kaybı yaşanmasın istiyoruz. Biz 81 vilayetin, 85 milyonun emrindeyiz yeter ki can kaybı olmasın. Alt yapı, konut veya iş yerlerinde olan hasarlar giderilir ama can kaybının önüne geçmek bizim en büyük vazifemiz. Bütün vatandaşlarımıza bizim ikazlarımıza AFAD'ın, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, valiliklerimizin, kaymakamlıklarımızın, kamunun ikazlarına riayet etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

'KEŞKE BÖYLE KAYIPTAN DOLAYI BURAYA GELMİŞ OLMASAYDIM'

Karayazı ilçesinde hayvanlarını otlatan bir kişinin debisi yükselen dereyi geçerken sel sularına kapılarak kaybolduğu haberi üzerine 5 yıl vali olarak görev yaptığı Erzurum'a geldiğini vurgulayan Vali Memiş, "Keşke böyle kayıptan dolayı buraya gelmiş olmasaydım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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