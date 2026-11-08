AFAD, Antalya'daki COP31'de afet riskleri ve iklim uyumu için etkinlik düzenleyecek

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) afet risklerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum konularında çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığının himayesinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda düzenlenecek zirvede, afetlere hazırlık, risk azaltma ve bütünleşik afet yönetimi konularında panel, söyleşi, sunum ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek.

AFAD, zirvenin resmi konferans alanı olan Mavi Bölge'de "İklime Dirençli Şehirler İçin Yönetişim Yaklaşımlarının Güçlendirilmesi" ve "Kapsamlı Risk Yönetiminin Uygulamaya Aktarılması: İklime Dirençli Kalkınma İçin Uygulama Kapasitesinin Güçlendirilmesi" başlıklı iki oturum düzenleyecek.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Afet Risklerinin Azaltılması Ofisi (UNDRR) Başkanı Kamal Kishore'un açılış konuşmalarını yapacağı oturumlarda, iklim uyumu ve afet risk azaltma stratejilerinin yerel dinamiklerle bütünleştirilmesi, kentsel dayanıklılık kapasitesinin geliştirilmesi ve çok paydaşlı yönetişim modelleri ele alınacak.

Bilimsel verilerin ve risk değerlendirmelerinin kamu karar alma süreçlerine entegre edilmesi, kapsamlı risk yönetiminin sahadaki karşılığı ve kurumsal kapasite inşası değerlendirilecek.

AFAD, zirvenin sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve vatandaşlarla buluşma noktası olan Yeşil Bölge'de yaklaşık 100 metrekarelik pavilyon kuracak.

Afet bilincini artırmak amacıyla etkileşimli bilgi yarışmaları düzenlenecek

Pavilyonda, üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle yürütülen ortak projeler tanıtılacak, panel, söyleşi ve teknik sunumların yanı sıra katılımcıların afet bilincini artırmak amacıyla günde iki kez etkileşimli bilgi yarışmaları gerçekleştirilecek.

Yeşil Bölge'deki 1600 metrekarelik açık alanda ise çocuklar, gençler ve gönüllülere yönelik eğitim ve farkındalık etkinlikleri düzenlenecek. Kurulacak eğitim ve uygulama alanlarıyla iklim tehlikeleri ile afet riskleri arasındaki ilişkinin anlatılması ve afet gönüllülüğü bilincinin güçlendirilmesi hedeflenecek.

AFAD, zirve boyunca iklime dirençli şehirlerin oluşturulması, erken uyarı mekanizmalarının güçlendirilmesi ve afetlere karşı toplumsal dayanıklılığın artırılmasına yönelik çalışmalarını uluslararası paydaşlar ve kamuoyuyla paylaşacak.

Zirve kapsamında UNDRR başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar, ülkeler, yerel yönetimler ve üniversitelerle yeni işbirliklerinin geliştirilmesi, afet risklerinin azaltılmasına yönelik politikaların güçlendirilmesi ve bilimsel bilginin uygulamaya aktarılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA