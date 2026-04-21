Ankara Devlet Opera ve Balesi, 23 Nisan'a özel etkinlikleri çocuklarla buluşturacak

Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB) Çocuk Korosu ile Çocuk Balesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlikler düzenleyecek.

ADOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor.

ADOB'un Çocuk Korosu etkinliği saat 14.00 ve 16.00'da iki temsil olarak, Çocuk Balesi etkinliği ise saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen 21. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali kapsamında Opera Sahnesi'nde 27-28 Nisan saat 11.00 ve 14.00'te "Çocuklar için Müzik ve Opera" etkinliği gerçekleştirilecek.