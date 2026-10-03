ADOB 2026-2027 sezonunu 3 Ekim'de Figaro'nun Düğünü ile açacak

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Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), 2026-2027 sanat sezonunda Mozart'tan Puccini'ye, Türk bestecilerinin eserlerinden modern dans projelerine uzanan repertuvarıyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

ADOB Müdürü Demet Gökalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan sezonu yaklaşık 110 bin seyirciyle tamamladıklarını belirterek, yeni sanat sezonunda da farklı tür ve eserlerle daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen sezon ekimden haziran sonuna kadar yoğun bir program gerçekleştirdiklerini anlatan Gökalp, Opera Sahnesi'ndeki temsillerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara salonlarında, müzelerde ve Atatürk Sanat Merkezi'ndeki (ASM) etkinliklerle sezonu sürdürdüklerini ifade etti.

Gökalp, 2026-2027 sanat sezonu repertuvarını oluştururken üç temel unsuru dikkate aldıklarını belirterek, "Repertuvar seçiminde seyircimizin beklentilerini, sanatçılarımızın gelişimini ve Türk bestecilerini desteklemeyi esas alıyoruz. Türk bestecilerini yüreklendirmek, yeni eserler çıkarabilmeleri için desteklemek adına Türk eserleri koymayı hedefleyerek yeni sezonumuzu ortaya çıkardık." dedi.

Sezon "Figaro'nun Düğünü" ile açılıyor

ADOB'un yeni sezonu Mozart'ın 1786'da ilk kez sahnelenen "Figaro'nun Düğünü" operasıyla açacağını belirten Gökalp, eserin 3 Ekim'de Opera Sahnesi'nde prömiyer yapacağını söyledi.

Yeni sezonda baleden operaya, modern danstan çocuk oyunlarına uzanan farklı yapımların sanatseverlerle buluşacağını aktaran Gökalp, daha önce Ankara'da sahnelenmiş ancak uzun süredir repertuvarda yer almayan "Coppelia" balesinin yeniden seyirci karşısına çıkacağını bildirdi.

Gökalp, Türk eserlerine verdikleri öneme dikkati çekerek, Tolga Taviş'in müziklerini, Bertan Rona'nın librettosunu hazırladığı "Hekimoğlu" operasının 12 Aralık'ta Ankara'da sahneleneceğini aktardı.

"Hekimoğlu"nun daha önce Samsun Devlet Opera ve Balesince sahnelendiğini hatırlatan Gökalp, "Biz Ankara olarak ilk defa yapacağız. Onun da güzel olacağını düşünüyorum. Çok kıymet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Modern dans projesi "Alice Harikalar Diyarında"

Çocuk izleyicilere yönelik repertuvarda da değişikliğe gittiklerini belirten Gökalp, "Barış Ormanı"nın yerini yeni çocuk oyunu "Şekeronya"nın alacağını söyledi.

Yeni yıldan itibaren modern dans alanında da yeni bir projeyi sanatseverlerle buluşturacaklarını belirten Gökalp, "Alice Harikalar Diyarında"nın ilk kez sahneleneceğini ve projede yabancı bir koreografın görev alacağını ifade etti.

Gökalp, geçen sezondan devam eden "La Boheme" ve "Lucia di Lammermoor" operalarının da yeni sezonda seyirciyle buluşacağını bildirerek, bu eserlerin temsillerinin sınırlı sayıda planlandığını kaydetti.

Demet Gökalp, geçen yıllarda yoğun talep gören "Gangster" dans müzikali ve "Harem" balesinin de bu sezonda seyirciyle buluşmaya devam edeceğini vurguladı.

Daha fazla seyirciye ulaşmak için eserler ASM'ye de taşınacak

ADOB'un geçen sezondan devam eden bazı eserlerini daha geniş izleyici kitlesine ulaştırmak amacıyla Atatürk Sanat Merkezi'nde sahneleyeceğini anlatan Gökalp, "Carmen" ve "Fındıkkıran"ın ASM'de sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

"Daha çok seyirciye ulaşabilmek için yeni kararlar aldık. Bunlar büyük operasyonlar oluyor ama seyircimiz için çabalıyoruz." diyen Gökalp, "Fındıkkıran"ın çok talep görmesiyle salon kapasitesi büyük olan bir salonda sahneleme kararı aldıklarını ifade etti.

"Carmen" ile Denizli'de de turne gerçekleştireceklerini belirten Gökalp, eserlerin farklı sahnelere taşınmasıyla daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı amaçladıklarını vurguladı.

Yeni yıl konseri hem Ankara Opera Sahnesi'nde hem CSO'da

Gökalp, yeni sezonda konser programlarının da devam edeceğini belirterek, yeni yıl konserinin iki farklı salonda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Geçen yıl CSO Ada Ankara'da yeni yıl konseri yapılmamasının seyircilerden eleştiri aldığını, yoğun istek üzerine bu sene 30 Aralık'ta Opera Sahnesi'nde, 4 Ocak'ta ise CSO Ada Ankara Ana Salon'da yeni yıl konserinin düzenleneceğini aktardı.

ADOB'un CSO Mavi Salon'daki konserlerinin de devam edeceğini bildiren Gökalp, cuma günleri genellikle kurum solistlerinin yer aldığı konserlerin gerçekleştirileceğini söyledi.

Temsil sayılarının artırılması nedeniyle fuaye konserlerinde ise azalmaya gittiklerini anlatan Gökalp, cumartesi günleri matine ve suare temsillerinin yoğunlaşacağını ifade etti.

"Bu sezonu 'çok renkli' diye tarif edebilirim"

Gökalp, yeni sanat sezonunu tek cümleyle tarif etmesi istendiğinde ise "Bu sezonu 'çok renkli' diye tarif edebilirim. Türk eserlerimiz var, Mozart'tan Puccini'ye geniş bir yelpaze büyük bestecilerin eserleri sahnemizde olacak. Seyircimizin hoşuna gideceğini düşündüğüm bir sezon olacak." diye konuştu.

Demet Gökalp, şunları kaydetti:

"Yeni sezonda bilet satışlarımız daha erken başlayacak. Geçen yıllarda 15 gün öncesinden açılan bilet satışları artık bir ay öncesinde başlıyor. Sanatseverlerin yeni sezonda sahnelenecek eserleri takip etmelerini diliyorum ve sınırlı sayıdaki temsiller için bilet almak isteyenlerin erken davranması önerisinde bulunuyorum."

Kaynak: AA