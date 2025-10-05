Adli Tıpta Dijitalleşme ve Teknoloji'nin Rolü

Uzmanlar, suçlu ve suçsuzun ayırt edilmesinde, en güçlü delillere daha kolay ve güvenli şekilde ulaşılmasında dijitalleşme kadar gelişen teknolojinin de önemli olduğunu ifade ediyor.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Adli Tıp Kongresi kapsamında geldiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, hukuk ile tıbbın buluşmasının önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin adli tıp müesseseleri arasında dünyada ilk sıralarda olduğunu söyledi.

Teknolojinin önemini anlatan Caşın, "Özellikle son zamanlarda adli tıp alanındaki teknolojik gelişme, kaynakların çeşitlenmesini, olaylara anında müdahale etme şansını artırıyor. Böylece suçluyu ve suçsuzu ayırabilecek en güçlü delillere daha kolay ulaşılıyor." dedi.

Tıp alanında bazı ameliyatlarda artık robotların kullanıldığını belirten Caşın, şöyle konuştu:

"Dijitalleşme önemli. Bu konuda Türkiye'de gerekli yatırımları yapıyor, yargı müesseselerimizde artık dijital sistemlere geçildi. Adli yargıda da en son modern sistemleri kullanabiliyoruz. Bu da adaletin doğru teşhisi için çok önemli. Bugün robotik cerrahi dünyada çok iyi sonuçlar veriyor. Özellikle onkoloji, travmatoloji ve diğer alanlarda hekimin çok hassas dokulardaki ameliyatlarında son derece başarılı sonuçlar veriyor. Bu robotlar Türkiye'de de uygulanıyor. Bu konuda hem kamuda hem özel sektörde yetişmiş elemanlarımız var. Türkiye bu alanda ileri seviyelere gelmiş durumda."

Robotik ameliyatların ölümle sonuçlanması durumunda hukuki delillerin ispatında teknolojinin önem arz ettiğini dile getiren Caşın, robotik ameliyatlarda komplikasyon olduğu zaman kusur, kasıt var mı bunların iyi irdelenmesinin önemine dikkati çekti.

Robotik kolların ameliyathanede insan elinin titrememesi ve daha iyi sonuç alabilmesi için geliştirilmiş sistem olduğunu vurgulayan Caşın, "Bilhassa kanser vakalarında çok faydalı sonuçlar elde ediliyor. Modern sistemlerde yazılım, fabrikasyon veya kullanım hatası var mı, teknik veya klinik personelinde bir hata var mı? Bunların tespiti adli tıp uzmanlarına düşüyor. Yapay zeka teknolojileri, otopsi vakalarında insan gözünün göremediği veya gözümüzden kaçan vakaları tespit edebiliyor." diye konuştu.

"Suçların aydınlatılmasında yerli teknoloji önemli"

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Becerikli de bilişim alanında binlerce veri ve materyalden doğru içeriklere ulaşarak, birçok olayın aydınlatılabildiğini söyledi.

Adli Bilişim İhtisas Dairesinde, terör, gasp gibi çeşitli suçlarda gerek mobil gerekse güvenlik kameralarından veri elde ederek, olayın aydınlatılmaya çalışıldığını belirten Becerikli, şunları kaydetti:

"Mobil cihazlardan bazı adli vakaların aydınlatılmasına çalışılıyor. Mobil cihazlardan orijinal veri elde etmek en zorudur çünkü yazılım ve donanımda bazı kısıtlar vardır. Teknolojiyi üreten ülkeler, bu tür bilgileri vermiyor. Suçların aydınlatılabilmesi, doğru veriyi güvenli şekilde elde edilebilmek için yerli teknoloji, yazılım ve donanımlar, matematiksel algoritmalar çok önemli."