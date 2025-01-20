Adli Kontrolle Serbest Bırakılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın: Kurtuluş Yok Tek Başına, ya Hep Beraber ya Hiçbirimiz

Haber: Gaye Şeyma CAN-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- Sabah saatlerinde sivil polisler eşliğinde adliyeye götürülen CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışı açıklama yapan Cem Aydın "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" derken; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Sayın Genel Başkanımızın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'yla ilgili grup toplantısında, meydanlarda halka açık bir şekilde, herkesin duyabileceği şekilde kullandığı ifadeleri suç olarak nitelendirdiler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın daha önce bakan yardımcısı olduğu için siyasi bir kimlik olduğunu da belirttik" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "Devletimizin şerefli savcıları ve vicdanlı hakimleri, başımızın tacı. Siyaseti dizayn etmek için yargıyı araçsallaştıranlarla derdimiz var" paylaşımını yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında yaptığı bir paylaşım nedeniyle, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişilere hedef göstermek" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Cem Aydın, sabah saatlerinde sivil polis eşliğinde İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddeden Cem Aydın ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği de Cem Aydın hakkında haftada 3 gün imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Kararı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şu ifadelerle duyurdu:

"Devletimizin şerefli savcıları ve vicdanlı hakimleri, başımızın tacı"

"Gençlik Kolları Genel Başkanımız ve Parti Meclisi Üyemiz Cem Aydın adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Bir kez daha açıkça söylüyoruz ki: 101 yıllık çınar Cumhuriyet Halk Partisi, gücü elinde tutanlardan, onların aparatlarından dün de korkmadı, bugün de korkmaz! Devletimizin şerefli savcıları ve vicdanlı hakimleri, başımızın tacı. Siyaseti dizayn etmek için yargıyı araçsallaştıranlarla derdimiz var. Bu iktidarın aparatı olan kim varsa onlarla kavgamız var! Bu oyuna alet olan, cübbesini kirleten kim varsa buyursun gelsin. Hodri meydan!"

"Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz"

Kararın ardından adliye önünde basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada konuşan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, "Cumhuriyet Halk Partisi gençleri yılmaz" diyerek şöyle konuştu:

"Bizler Türkiye'deki gençlik mücadelesine önder olmak için yola çıkmışız. Bu baskılar bizleri daha da güçlendirir. Bugünden sonra daha güçlü bir şekilde sokaklarda, meydanlarda gençliğin hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. Atanamayan öğretmenlerin yanında olacağız. Mülakat mağdurlarının yanında olacağız. İşsiz kalan, güvencesiz kalan tüm arkadaşlarımızın yanında olacağız. Tekrar ediyorum, bu parti, savaş meydanlarında kurulan bir partinin, neferlerinin boğulduğu bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi gençleri yılmaz. Bu sözü bu aralar çok tekrar ediyoruz. Hatırlatmakta fayda var: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın daha önce bakan yardımcısı olduğu için siyasi bir kimliktir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ise Aydın'ın ardından söz alarak gözaltı kararı olmaksızın fiilen gözaltı işlemlerinin uygulandığına dikkat çekti. Çiftçi şunları söyledi:

"Yine bir pazartesiye yine bir şafak operasyonuyla uyandık. Gençlik Kolları Genel Başkanımızın evine bir gözaltı kararı olmaksızın ama gözaltı kararını fiilen uygulayarak sekiz tane polis geldi. Bir gözaltı kararı var mı diye sorduk, 'Hayır, bir gözaltı kararı yok' dendi. Ancak Gençlik Kolları Genel Başkanımızı apar topar evinden alınarak sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne getirdiler. İsnat edilen suçlar, 'kamu görevlisine hakaret', 'terörle mücadele eden kamu görevlisini hedef gösterme' olduğunu söyledi savcılık bize. Biz de hangi terörle mücadele eden kamu görevlisi olduğunu söyledik.

Sayın Genel Başkanımızın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'yla ilgili grup toplantısında, meydanlarda halka açık bir şekilde, herkesin duyabileceği şekilde kullandığı ifadeleri suç olarak nitelendirdiler. Bununla ilgili Anayasa Mahkemesi kararları olduğunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları olduğunu aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın daha önce bakan yardımcısı olduğu için siyasi bir kimlik olduğunu da belirttik. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı kuvvetler ayrılığı ilkesi gereğince bağımsızlığını koruması gereken kişiyken siyasi kimliğini her zaman ön planda tutmaktadır. Devamında Gençlik Kolları Genel Başkanımız sanki adil bir suça karışmış gibi yurt dışına çıkış yasağı ve haftada üç gün olmak üzere imzayla serbest bırakıldı. Burada suçlanan Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları değil. Burada suçlanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti politikaları Cumhuriyet Halk Partisi'nin savlarıdır. Burada suçlanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programını, parti politikalarını yaymadır. Gençlik Kolları Genel Başkanımız yukarıda vermiş olduğu ifadede kendisinin bu görevleri yapmakla yükümlü olduğunu, bunları yapmaya devam edeceğini ve bu baskılardan yılmayacağını beyan etmiştir. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Sizler ne yaparsanız yapın Cumhuriyet Halk Partisi doğru bildiği yoldan doğruları yapmaktan asla ve asla vazgeçmeyecektir."