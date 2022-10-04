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Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin'e son görev

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Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin'e son görev

Rahatsızlığı dolayısıyla uzun zamandır Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören ve dün akşam vefat eden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerinden 69 yaşındaki Mehmet Alptekin, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı dolayısıyla uzun zamandır Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören ve dün akşam vefat eden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerinden 69 yaşındaki Mehmet Alptekin, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman merkez yaşayan, 3 erkek, 1 kız olmak üzere 4 çocuk babası olan Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin için Adıyaman Merkez Mezarlık Camii'nde askeri tören düzenlendi.

Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Müftüsü Mehmet Taştan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, Kıbrıs Gazileri ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin'in Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Mezarlık Camisine getirildi. Öğle namazına müteakip İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kılınan cenaze namazının ardından helallik alınmasıyla Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin Adıyaman şehitliğinde toprağa verildi. Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin'in tabutunun üzerindeki Türk Bayrağını öperek oğlu İrfan Alptekin'e takdim etti.

Tören sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin'in ailesine, çocuklarına ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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