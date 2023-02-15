Roma dönemine ait! Harç kullanılmadan yapılan Cendere Köprüsü son depreme de göğüs gerdi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı çok sayıda yapı yıkıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında yer alan Roma İmparatoru Septimius Severius (M.S 192-211) zamanında 16. Lejyon tarafından Cendere Çayı üzerine inşa edilen tarihi köprü deprem felaketinde zarar görmedi.

92 BÜYÜK BLOK KESME TAŞTAN YAPILMIŞ



Anadolu'da günümüze ulaşan en sağlam Roma köprüsü özelliğiyle bilinen Cendere Köprüsü, yine sağlamlığını korudu. 92 büyük blok kesme taştan yapılan, 120 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğinde, iki kaya üzerine oturtulmuş, harç kullanılmadan yapılan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkati çekti.

İşte Cendere Köprüsü'nden kareler;