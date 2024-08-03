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Adıyaman'da Kent Meydanı ve Çevresi Projesi Tamamlanıyor

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Adıyaman Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da inşa edilecek olan 'Kent meydanı ve çevresi kentsel düzenleme' projesinin teknik hazırlıkları, tasarım süreci ve mimari detaylarının büyük oranda tamamlandığını bildirdi.

Adıyaman Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da inşa edilecek olan "Kent meydanı ve çevresi kentsel düzenleme" projesinin teknik hazırlıkları, tasarım süreci ve mimari detaylarının büyük oranda tamamlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 etaptan oluşacak olan projenin detaylarının büyük oranda tamamlandığını ve vatandaşların talepleri ve nitelikli çoğunluğun onayıyla uygulamaya alınacağını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Osman Varol, projenin mimari olarak kente estetik katacağını ve ticari faaliyetleri açısından büyük önem arz edeceğini belirtti.

Vali Osman Varol açıklamasında şunlara yer verdi:

"Adıyaman'ın kalbi olan eski kent merkezinin ve çevresinin kentin mirasında esinlenerek modern bir biçimde yeniden ayağa kaldırılması için hazırlanan bu projede sadece yeni bir meydan planı yapılmamış, kentsel donatılar, bölgedeki ticari faaliyetin canlandırıldığı mimari bir anlayış, kent parkları ve sosyal tesisler ile desteklenen geniş ofis alanlarına da yer verilerek bütüncül bir kent merkezi oluşturulmuştur. Bu proje konusunda tüm detaylar ortaya çıktıktan sonra vatandaşımıza gerekli her türlü bilgilendirmenin yapılacağı defaatle belirtildiği halde, kamuoyunda sürekli olarak vatandaşımızı huzursuzluğa itecek tarzda yorum ve görüşlerin sirkülasyona girdiği üzüntüyle görülmektedir. Bu nedenle kent meydanı ve çevresi kentsel düzenleme projesi hakkında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sayın Murat Kurum'un da daha önce açık bir biçimde belirttiği bazı konuları vatandaşlarımızla paylaşma gereği hissedilmiştir."

Projenin 4 etaptan oluştuğunu belirten Varol, "Tek bir seferde gerçekleştirilecek bir proje değildir. Başlangıçta, Atatürk Bulvarına cepheli olan birinci etap ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilecektir. Sonrasında, vatandaşlarımızın talep ve onayları doğrultusunda diğer etaplara geçilmesine karar verilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Varol, vatandaşların bütün mülkiyet haklarının korunacağını aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Proje alanında mülkiyet sahibi olan vatandaşlarımızın tüm hakları muhafaza edilecektir. Mevcut mülkiyetlerinin konumlarına en uygun ve kıymet açısından eşdeğer bağımsız bölümler teslim edilecektir. Herhangi bir etapla ilgili teknik çalışma tamamlandığında tüm malikler ve ilgililerle detaylı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek, kendilerine sağlanacak bağımsız bölümler bildirilecek, mali konular ve kendilerinin merak ettiği tüm hususlar cevaplandırılacak sonrasında yine buradaki ilgililerin uygun bulması ve onayıyla ancak çalışmalara başlanacaktır. Bölgedeki maliklerin ve hak sahiplerinin salt çoğunluğunun onayının yeterli olmasına rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un talimatları ile nitelikli yüksek oranlı bir çoğunluğun onayıyla proje etapları hayata geçebilecektir."

Projede esnaflara geçici faaliyet alanlarını tesis edileceğini belirten Varol, "Etaplar halinde gerçekleştirilecek olan çalışmaların devam ettiği süre içerisinde bu bölgede yer alan ve faaliyetlerini sürdürmekte olan esnaflarımız için yine çok yakın ve merkezi bir bölgede geçici faaliyet alanları oluşturularak inşaat süresince bu bölgedeki esnaflarımıza tahsisleri sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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