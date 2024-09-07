Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da depremden etkilenen okullar yeniden açılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yeni eğitim öğretim yılında 262 derslikli 28 okul öğrencilerle buluşacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Adıyaman Valiliği öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucu, depremden etkilenen okulların yeniden inşası hızla devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da eğitim altyapısının güçlendirilmesi için yürütülen çalışmalar sonucu, yeni eğitim öğretim yılında 262 derslikli 28 okul ilk kez öğrencilerle buluşacak.

Depremlerden etkilenen ve birçok yapı stoku hasar alan Adıyaman'da, okul ve derslik açığının giderilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Adıyaman Valiliği öncülüğünde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan kontrollerde, kent genelinde 16 yıkık, 7 acil yıkılacak ve 56 ağır hasarlı okul belirlendi.

Yıkımı tamamlanarak enkazı kaldırılan okulların yeniden inşası noktasında çalışmaların sürdüğü kentte, 262 derslikli 28 okul, yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AA muhabirine, kentin depremlerde ciddi hasar aldığını ve 16 okulun yıkıldığını söyledi.

Bu kapsamda hem devlet eliyle hem hayırsever destekleriyle çalışmaların belli aşamaya getirildiğini anlatan Tosun, "Devletimiz deprem bölgesindeki okulların yeniden inşası için net tavır gösterdi ve hızlı bir şekilde ihale süreçleri yapıldı. Deprem sonrasında ihale edip yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirdiğimiz 28 okulumuzda 262 dersliğimiz bulunmakta. Eylül sonuna kadar ise 29 okulumuz ve 217 dersliğin daha tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

Eğitim yatırımlarının sürdüğünü ve hepsi tamamlandığında altyapı olarak eskisinden daha iyi duruma geleceklerini bildiren Tosun, "60 eğitim yatırımımızın daha inşaatı şu anda devam ediyor. Onları da tamamladığımızda iyi seviyeye geleceğiz. İnşallah gelecek sene bu zamanlarda eğitim öğretimde normalleşme sürecini tam anlamıyla yaşayacağız. İnşaatı süren okullarımızın da bitmesiyle derslik sayısı olarak deprem öncesinin yüzde 10 fazlasına ulaşmış olacağız." diye konuştu.

11 binden fazla öğretmen görev başında

Okulların 9 Eylül'de açılacağını anımsatan Tosun, geçen günlerde başlayan uyum eğitimi kapsamında 22 bin 614 öğrencinin okulla tanıştığını söyledi.

Tosun, okulların öğrencilerle daha güzel hale gelmeye başladığını belirterek, "Pazartesi günü itibarıyla 161 bin 362 öğrencimiz, 11 bin öğretmenimizle eğitim öğretime başlayacak. Pazartesi günü kitapları masaların üstlerinde olacak şekilde tüm hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Adıyaman Valiliği Kahramanmaraş Deprem

Fitch'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum: 2024'te bunu yapan tek ülkeyiz

Fıtch'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum

 Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır

Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu! İşte o isimler
Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti

Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnan Kıraç kimdir? İnan Kıraç kaç yaşında ve nereli? İş insanı İnan Kıraç'ın hayatı… EXXEN Spor üyeliği nasıl yapılır, ne kadar ve maçlar nasıl izlenir? EXXEN üyelik ücreti kaç TL? Dilan ve Engin Polat tahliye mi oldu? Dilan ve Engin Polat çifti nasıl hapisten çıktı, davası ne oldu? İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Eylül İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi sorgulama! 7 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İstanbul su kesintisi sorgulama! 7 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 7 Eylül Masterchef'te potaya kim girdi? Masterchef 7 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cengiz Han filmi nerede çekildi? Cengiz Han filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gönül Dağı 143. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?
title