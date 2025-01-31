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Adıyaman Belediye Başkanı, Deprem Anma Programlarını Açıkladı

Adıyaman Belediye Başkanı, Deprem Anma Programlarını Açıkladı
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde yapılacak anma programları hakkında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tutdere, şehrin depremden sonra yeniden toparlanma çalışmalarını sürdüklerini belirtti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Tutdere, Altınşehir Mahallesindeki sosyal tesiste, bir araya geldiği gazetecilere Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremin yıl dönümünde yapılacak anma programları hakkında bilgi verdi.

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Tutdere, 6 Şubat depremlerinde kentin ağır hasar aldığını yeniden toparlamak için tüm ekiplerle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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