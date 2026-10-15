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Aden'deki Maaşik Sarayı'nda 3 kişi öldü, Husiler Suudi varlığını meşru hedef saydı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın askeri varlığını meşru hedef saydıklarını, Aden'deki Maaşik Sarayı'na yönelik saldırının da bu politika kapsamında olduğunu açıkladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, " Suudi Arabistan'ın askeri varlığının meşru hedef olduğunu" ve geçici başkent Aden'deki Maaşik Sarayı'nın da bu nedenle bombalandığını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlarda, Suudi Arabistan'ın saldırıları ve buna karşı geliştirdikleri politikaya ilişkin açıklamada bulundu.

Seri, Suudi Arabistan'ın 12 yıldır Yemen'e en az 274 bin 302, iki ülke arasında gerilimin tırmanmasından bu yana ise 2 bin 350 saldırı düzenlediğini iddia etti.

"Ülkemize saldıranlar onları selamlamamızı beklememeli." ifadesini kullanan Seri, Suudi Arabistan'ın askeri varlığının, Husiler için meşru bir hedef olarak görüleceğini savundu.

Seri, Maaşik Sarayı'na yönelik saldırının, Suudi Arabistan'a karşı ilan edilen bu "askeri" politika kapsamında düzenlendiğini aktardı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırıları ve ablukası sona erene kadar "savunma amaçlı operasyonlara" devam edeceklerini kaydeden Seri, Mekke ve Medine hariç Suudi Arabistan'ın hava sahasının güvenli olmadığını ve bu konuda hava yolu şirketlerini defalarca uyardıklarını belirtti.

Husilerin geçici başkenti Aden'deki Maaşik Sarayı'nı hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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